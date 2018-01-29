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Власти Феодосии выбрали новое место для стелы «Город воинской славы»

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Стелу «Город воинской славы» в Феодосии невозможно разместить на территории, выбранной на публичных слушаниях, так как там проложены инженерные сети. Поэтому мемориал решено установить на площади возле Дома офицеров флота, возле малой скульптурной композиции «Парус». 

Новое место уже согласовано с автором проекта. Парк вокруг будущей стелы планируется расширить и благоустроить, в частности, там появятся новые фонари и скамейки. Об этом сообщает Крыминформ.

Из-за перемены площадки размер мемориала будет небольшим. Подобные объекты ранее созданы в Москве на Поклонной горе, в Архангельске и Анапе.

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