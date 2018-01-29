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Заммэра Москвы вступился за осужденного врача Мисюрину

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Фото: ТАСС/Леонид Печатников
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Обвинения в адрес московского врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной за смерть пациента, является абсурдным. С таким заявлением выступил заместитель мэра российской столицы Леонид Печатников.

«Как врач, я смотрел историю болезни этого пациента, мне представляется обвинение, которое было вынесено врачу, на мой взгляд, абсурдно», — приводит «РИА Новости» слова Печатникова.

При этом он отметил, что в деле были представлены экспертные заключения, которые и позволили судье выдвинуть московскому врачу обвинения. Печатников подчеркнул, что никто не имеет права «подвергать сомнению квалификацию ни следователя, ни прокурора, ни судьи». Этим будут заниматься соответствующие органы.

Печатников призвал не политизировать дело Мисюриной и добавил, что власти Москвы окажут ей юридическую поддержку. Заммэра также попросил экспертов оказать помощь адвокатам, которые будут защищать интересы врача-гематолога.

Как писал портал iz.ru, Елена Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы из-за смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии.

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