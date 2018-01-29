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МЧС спасло людей от отравления угарным газом в Челябинской области

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Пожарные спасли жильцов дома от отравления угарным газом в городе Копейск в Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. Жильцы дома вызвали спасателей с просьбой помочь им попасть в одну их квартир дома. В ней раздавался плач ребенка, но голосов взрослых людей не было слышно, и на звонки соседей никто из этой квартиры не реагировал, сообщает «Ура.ру».

Пожарная команда приняла решение ломать дверь. После осуществления задуманного, при осмотре квартиры, ими были обнаружены два ребенка и две женщины, которые были в бессознательном состоянии.

В процессе операции по проникновению в квартиру сотрудники спасательной команды обратили внимание на то, что соседи жалуются на плохое самочувствие. Тогда весь дом был эвакуирован и приняты меры по его проветриванию. Потерявшим сознание людям из вскрытой квартиры была оказана вся необходимая медицинская помощь.

На место происшествия была вызвана газовая служба, которая и определила причину потери сознания и недомогания жильцов. Как оказалось, вентиляционный канал дома был забит строительным мусором, по этой причине угарный газ не мог покинуть помещение и скапливался.

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