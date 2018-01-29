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Перинатальный центр «Мама» откроется в Ульяновске

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Новый перинатальный центр «Мама» планируется открыть в Ульяновске в марте 2018 года. К этому времени будущие сотрудники центра пройдут необходимое для работы на новом оборудовании обучение и будут готовы приступить к работе.

В новом перинатальном центре, которому решили дать название «Мама», до открытия осталось провести ряд работ. В том числе и сотрудники будущего медицинского учреждения должны будут провести работы по обучению на новом оборудовании центра, сообщает 1ul.ru.

Осталось получить лицензию, облагородить прилегающую территорию и установить «умные» остановки, которые оборудованы информационным табло с актуальной информацией о расписании, также при необходимости на них может располагаться и любая другая информация.

В центре планируется установить оборудование для телемедицины, с помощью которого станет возможным проведение конференций и консилиумов среди врачей ведущих федеральных клиник и районных больниц в режиме реального времени.

Все специалисты центра будут регулярно проходить повышение квалификации. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, медицинское учреждение будет не просто крупным, а скорей станет областным центром демографического здравоохранения.

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