Обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир в Самаре

Обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир в достроенном многоэтажном доме в Самаре, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 29 января, обманутым дольщикам вручили ключи от 202 квартир в доме на улице Печерская. Ключи вручали глава города Елена Лапушкина и временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин, сообщает НИА «Самара».

Финансировать проект строительства до его завершения принял решение временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Благодаря этим денежным средствам, выделенным из регионального бюджета, удалось окончить строительство дома до конца 2017 года.

По словам Елены Лапушкиной, вопросы долевого строительства стоят в приоритете по поручению главы региона. Она заверила, что со стороны администрации Самары будут предприниматься все возможные действия для того, чтобы люди получили свои квартиры.

В 2018 году в планах правительства достроить еще порядка 12 домов. В них смогут получить квартиры порядка 1 тыс. человек.