Экспертиза подтвердила вину врача-гематолога в смерти пациента в Москве

Судебно-медицинские эксперты подтвердили связь между действиями врача-гематолога Елены Мисюриной и смертью пациента, что является доказательством ее вины, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Виновность врача-гематолога подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медучреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз», — приводит ТАСС заявление Ивановой.

По ее словам, выводы экспертов показывают, то пациент был госпитализирован в одну из больниц Москвы с уже имеющимся повреждением кровеносных сосудов правой половины тазовой области. Повреждение, по данным экспертизы, было образовано в результате однократного механического воздействия диагностической иглы, при помощи которой пациенту 25 июля 2013 года в частной клинике проводилась трепанобиопсия правой подвздошной кости.

«В результате произошло сквозное повреждение крестца, а также повреждение кровеносных сосудов, что является дефектом оказания медицинской помощи», — привела результаты экспертизы Иванова.

Она добавила, что смерть пациента наступила в результате обильной потери крови, которая произошла из-за повреждения кровеносных сосудов таза.

Напомним, врач-гематолог Елена Мисюрина по решению суда была приговорена к двум годам колонии. Суд установил, что врач ошиблась при выполнении процедуры биопсии костного мозга пациента, в результате чего тот скончался спустя три дня.

Власти Москвы ранее заявили, что окажут консультативную и экспертную поддержку в пересмотре дела Елены Мисюриной.