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Тренерами команд Матча звезд Лиги ВТБ станут Карасев и Обрадович

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Фото: ТАСС/Виктория Ламзина
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Главными тренерами команд на баскетбольном Матче всех звезд станут наставники Василий Карасев и Саша Обрадович, сообщила Единая лига ВТБ.

Тренер «Зенита» встанет у руля команды «Звезд России», а наставник «Локомотива-Кубани» возглавит сборную «Звезд мира». Ожидается, что оба тренера назовут стартовые пятерки своих команд 1 февраля, сообщает Единая лига ВТБ.

«На сегодняшний день «Локомотив-Кубань» Саши Обрадовича занимает первое место в турнирной таблице, а лучшим российским тренером лиги является Василий Карасев, команда которого — «Зенит» — идет четвертой», — напомнила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Она обратила внимание, что на Матче звезд производится ротация тренеров, чтобы дать шанс проявить себя разным специалистам. По словам Корстин, Карасев и Обрадович станут полноценными участниками Матча звезд, любителям баскетбола будет крайне интересно узнать, как наставники будут использовать своих звездных игроков.

Напомним, второй в истории баскетбольной Единой лиги Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 17 февраля на арене дворца «Юбилейный».

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