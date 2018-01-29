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Новая система наблюдения за самолетами заработает в Пулково

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Новая многопозиционная система наблюдения «Альманах», разработанная для снижения риска аварий на взлетно-посадочной полосе, заработает в аэропорту Пулково в штатном режиме в ближайшие два месяца.

Об этом заявил замначальника Службы радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения Сергей Карякин. По его словам, Пулково станет первым аэропортом, в котором заработает эта система. 

«Система позволит улучшить качество работы и будет осуществлять летный и наземный контроль. Сейчас проходят приемо-сдаточные испытания, в штатном режиме заработает в феврале-марте. Стоимость около 130 млн рублей», — приводит ТАСС слова Карякина. 

Как передает агентство, систему «Альманах» в дальнейшем планируют внедрить в воздушных гаванях восьми городов России, помимо Санкт-Петербурга. В список вошли Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Владивосток, Новосибирск, Краснодар, Хабаровск и Екатеринбург.

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