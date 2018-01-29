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Израильский министр прокомментировал встречу Путина и Нетаньяху

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, который переводил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху в понедельник в Москве на его встрече с президентом России Владимиром Путиным, охарактеризовал переговоры двух лидеров как насыщенные. Кроме того, политик отметил, что они длились дольше запланированного.  

Как написал Элькин на своей странице в соцсети Facebook,  лидеры стран посетили московский Музей толерантности и приняли участие в церемонии, посвященной Дню памяти жертв холокоста. «Все встречи, в которых я принимал участие, между главой правительства Израиля и президентом России Владимиром Путиным имели огромное значение для безопасности нашей страны», — добавил министр.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин и глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху осмотрели выставку «Собибор: Победившие смерть».

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