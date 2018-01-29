Путин рассказал об отношении к идее «мирового господства»

В ходе мероприятия, посвященного Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, российский лидер Владимир Путин рассказал о своем отношении к идее «мирового господства».

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственного корреспондента, президент РФ обратил внимание на то, что память и история СССР и РФ — это предостережение от любых попыток «оседлать» идею мирового господства. Кроме того, он добавил, что находит неприемлемым утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. «Россия категорически отвергает такие подходы», — отметил Путин.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагменты фильма Константина Хабенского «Собибор».