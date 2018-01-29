Жители Курской области проголосуют за благоустройство в городах

Возможность проголосовать за то, какую именно общественную территорию благоустроить первой, получили жители Курска, Железногорска и Курчатова в 2018 году.

Рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет в трех городах Курской области, где будут реализованы наиболее крупные проекты благоустройства. На масштабную работу в 2018 году из федерального бюджета было выделено более 214 млн рублей. Всего в программе участвуют 77 муниципальных образований области, сообщает «Курская правда».

По итогам голосования будут выбраны несколько общественных пространств. Их благоустройство коснется в первую очередь. Остальные проекты в зависимости от количества набранных голосов будут распределены по срокам.