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Названы победители фестиваля независимого кино «Сандэнс»

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Фото: кадр из фильма «Такой, как Джейк»
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В США назвали победителей фестиваля независимого кино «Сандэнс», прошедшего в Парк-сити штата Юта с 18 по 28 января. Вручение наград состоялось в воскресенье, 28 января.

Золото фестиваля досталось фильму «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» американского режиссера иранского происхождения Дезире Акхаван. Фильм стал лучшим в номинации «Лучшая драма производства США». Лучшей зарубежной лентой признали «Бабочки» турецкого режиссера Толга Карачелика. В категории «Документальное кино» первое место досталось фильму «Кайлаш» Дерека Донина, рассказывающему об индийском правозащитнике Кайлаше Сатьяртхи. Специального приза жюри за монтаж удостоился документальный фильм российского режиссера Максима Поздоровкина «Наш новый президент».

Приз зрительских симпатий достался на фестивале картинам «Виновный» датчанина Густава Мюллера и «Бремя» американского режиссера Эндрю Хеклера. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», приза «Сандеса» за операторскую работу удостоился еще один россиянин — Максим Арбугаев — за операторскую работу в фильме «Генезис 2.0».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел».

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