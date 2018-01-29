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Молодежное правительство могут создать в Новосибирской области

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Власти Новосибирской области рассматривают вопрос создания молодежного правительства. Структура будет выполнять совещательные и консультативные функции в правительстве региона. Проект запускается с целью подготовки кадров для государственной и муниципальной службы. Об этом информирует vn.ru.

Недавние опросы населения показали: жители области в возрасте от 14 до 30 лет считают, что взаимопонимания с властями нет. Чтобы исправить ситуацию, совет по молодежной политике при губернаторе разработал программу мероприятий, которые будут проводиться до 2023 года.

Как писал портал iz.ru, врио главы Новосибирской области Андрей Травников намерен сотрудничать с бывшими руководителями региона, которые могут выступать в качестве экспертов. Рассматривается возможность создания совета экс-губернаторов. «Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — заявил Травников.

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