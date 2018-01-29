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Японский текстильный банан зацвел в Ботаническом саду Петербурга

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Японский текстильный банан, который стал известен благодаря знаменитому японскому поэту Басё, зацвел в Ботаническом саду Петербурга, сообщает пресс-служба Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН.

Сотрудники сада рассказали, что посмотреть на цветение японского текстильного банана можно при посещении субтропического маршрута. Растение в оранжерее номер один Ботанического сада растет одно, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Также сотрудники ботанического сада отметили, что Musa_basjoo — японский текстильный банан, был любимым растением знаменитого поэта Басё. Его псевдоним в переводе с японского означает «банан». Кроме того, поэт даже назвал свой дом «обителью бананового листа».

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