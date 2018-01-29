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Власти в Пензе предложили раздавать школьникам номера психологов

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Вопрос о необходимости привлекать на работу в школу психологов и раздавать школьникам их телефонные номера поднял на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 января.

В регионе на данный момент работают несколько «горячих линий», в также психолого-педагогическая служба и дискуссионная площадка, на которой можно задать вопрос и получить на него ответ. Об этом губернатору Пензенской области рассказала первый заместитель министра образования региона Лилия Чащина, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Однако, по словам Чащиной, данными службами интересуются и пользуются всего около 30% населения. Иван Белозерцев отметил, что это маленькая цифра и необходимо увеличивать доверие к психологам и раздавать школьникам телефонные номера, чтобы каждый мог обратиться со своей проблемой.

При этом саму телефонную связь психологам не оплачивают, а заработная плата специалистов составляет от 16 тыс. рублей. Губернатор региона поручил проанализировать ситуацию, а также проконтролировать вопрос с оплатой труда, заключить соглашения с университетом и кафедрой, подсчитать количество выпускников, которые идут работать в сферу образования.

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