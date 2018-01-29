Пенсионеры смогут оказывать первую помощь до приезда медиков в Тюмени

Пожилые горожане смогут оказывать первую медицинскую помощь до приезда медиков в Тюмени, сообщила пресс-служба департамента социального развития по Тюменской области.

В среду, 31 января, в городе состоится занятие для людей пенсионного возраста, на котором возможно будет узнать о видах физических травм, случаях, когда человеку может понадобиться срочное оказание медицинской помощи до приезда специалистов, а также часть занятия будет посвящена практике, где пенсионеры отработают навыки по наложению фиксирующих повязок при травмах, сообщает megatyumen.ru.

Занятия проводятся в рамках проекта «Академия собственной безопасности для граждан пенсионного возраста «Бабушки особого назначения!». Данное занятие будет не первым для пенсионеров, и закрепить знания пожилые люди смогут на реалити-экстрим-марафоне #СтаршеКлассныеЭкстремалы.

В этом году жители Тюмени смогут поучаствовать в ряде образовательных мероприятий, которые будут проводиться совместно со специалистами служб МЧС, МВД, ГИБДД и другими ведомствами.