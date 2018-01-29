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Литературный поезд «Горький» запустили в нижегородском метро

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В подземке Нижнего Новгорода начал курсировать тематический поезд «Горький», посвященный 150-летию писателя Максима Горького. Вагоны оформлены цитатами из его произведений, архивными фотографиями, деталями биографии. 

Состав будет ходить попеременно по Автозаводской и Сормовской линиям, между станциями «Горьковская» — «Парк культуры» и «Горьковская»–«Буревестник». Как отмечает ИА «НьюсНН», в каждом вагоне есть информация об объектах культуры Нижнего Новгорода, связанных с именем Горького. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство Нижегородской области направит 40 млн рублей на реконструкцию трех музеев Максима Горького в столице региона. Работы планировалось завершить до юбилея писателя, который будет отмечаться в марте 2018 года. Речь идет о литературном музее, музее-квартире Горького и «Домике Каширина».

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