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Спортивную лошадь из Омской области запретили ввозить в Казахстан

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Спортивную лошадь, направлявшуюся из Омской области в Казахстан, «развернули» на пропускном пункте, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Инцидент произошел сегодня, 29 января, на пропускном пункте «Одесский». Был остановлен грузовой автомобиль, который перевозил спортивную лошадь. Пунктом назначения являлась Республика Казахстан, сообщает РИА «Омск-информ».

При запросе сотрудниками Россельхознадзора необходимых документов на перевозку и вывоз животного, им была предоставлена только справка о содержании животного, которая выдается сельским муниципалитетом.

Ввиду отсутствия необходимых ветеринарных документов было принято решение запретить вывоз животного в Казахстан и вернуть его в Омскую область. На ответственное за перевозку лошади лицо составлен протокол.

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