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Житель хабаровского поселка встретил тигрицу на своей веранде

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Истощенная тигрица вышла к людям в поселок Солонцовый Хабаровского края. Ее уже направили в реабилитационный центр. Состояние хищника тяжелое, ему необходима срочная медицинская помощь.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», информация о том, что на веранде жилого дома в хабаровском поселке лежит тигр, поступила в министерство природы Хабаровского края. Прибыв на место, специалисты обнаружили сильно истощенного зверя. Видимых повреждений от огнестрельного оружия у него не было. Тигрица вела себя дружелюбно, как будто ждала помощи, сообщили в центре «Амурский тигр».

Специалисты намерены выяснить, почему тигрица покинула лес и пришла к людям. В ближайшее время у нее возьмут анализы. Если животное удастся спасти, дальнейшую его судьбу определит Росприроднадзор.

В декабре 2017 года тигр беспокоил жителей сел Князе-Волконское, Благодатное и Лесное в Хабаровском районе. В январе жители поселка Сита в районе имени Лазо жаловались на то, что тигры разгуливают по улицам и воруют собак. Зверей от домов охотоведы отгоняли снегоходами.

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