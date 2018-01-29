Полиция отпустила задержанных на массовых мероприятиях в РФ

Полиция отпустила всех задержанных на массовых акциях 28 января, сообщает пресс-центр МВД России.

«Во время проведения общественно-массовых мероприятий 28 января 2018 года в целях пресечения наиболее серьезных нарушений общественного порядка составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, которые в установленном порядке будут направлены для рассмотрение в суды», — говорится в сообщении.

Там также сказано, что в 16 городах РФ было задержано 266 лиц. Впоследствии все они были отпущены из органов внутренних дел.

Напомним, ранее в МВД уточнили число задержанных на несогласованной акции в Москве.