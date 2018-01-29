Ковер с портретом Сталина продают в Краснодаре за 1 млн рублей

В Краснодаре выставлен на продажу ковер с образом Иосифа Сталина. Объявление размещено на сайте Avito. Цена, которую просит за редкую вещь ее продавец — 1 млн рублей.

«Ковер красивый и величественный, достойный лучших музеев или частных коллекций», — цитирует ИА «Кубанские новости» текст объявления. В нем ковер называется шедевром.

Продавец утверждает, что эта вещь висела на стене одного из кабинетов обкома КПСС. Ковер соткан вручную табасаранскими мастерами и существует лишь в единственном экземпляре. Судя по всему, полагает агентство, именно этим и можно объяснить высокую стоимость раритета.

Впрочем, пока ковер с портретом Сталина не пользуется высокой популярностью. Несмотря на то что за месяц объявление просмотрели около 1,5 тыс. человек, купить его никто не решился.

Агентство напоминает, что ранее коллекционер в Славянске-на-Кубани продавал через сайт бесплатных объявлений памятник Сталину. За него он просил 1,25 млн рублей.