Прямой эфир

Ковер с портретом Сталина продают в Краснодаре за 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре выставлен на продажу ковер с образом Иосифа Сталина. Объявление размещено на сайте Avito. Цена, которую просит за редкую вещь ее продавец — 1 млн рублей.

«Ковер красивый и величественный, достойный лучших музеев или частных коллекций», — цитирует ИА «Кубанские новости» текст объявления. В нем ковер называется шедевром.

Продавец утверждает, что эта вещь висела на стене одного из кабинетов обкома КПСС. Ковер соткан вручную табасаранскими мастерами и существует лишь в единственном экземпляре. Судя по всему, полагает агентство, именно этим и можно объяснить высокую стоимость раритета.

Впрочем, пока ковер с портретом Сталина не пользуется высокой популярностью. Несмотря на то что за месяц объявление просмотрели около 1,5 тыс. человек, купить его никто не решился.

Агентство напоминает, что ранее коллекционер в Славянске-на-Кубани продавал через сайт бесплатных объявлений памятник Сталину. За него он просил 1,25 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ фильма «Смерть Сталина» с 27 января
Правнук Сталина назвал нелюдями создателей фильма «Смерть Сталина»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017