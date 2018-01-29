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Новую врачебную амбулаторию построят в исторической части Елабуги

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Новую врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать жителей исторической части города, построят в Елабуге в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба исполкома района.

Строительство нового медицинского объекта по президентской программе будет выполнено за счет средств из казны Республики Татарстан. На эти цели из бюджета выделено 12,3 млн рублей. Общая площадь объекта 180 кв. м. Для строительства выделен участок на улице Городищенская. Облик здания будет соответствовать исторической части города, сообщает ИА «Татар-информ».

На данный момент ведутся проектные работы, определяется цветовое решение фасада. Объект станет третьей врачебной амбулаторией, построенной по президентской программе в Елабуге, и завершит республиканскую программу. После того как здание будет построено, удастся закрыть второй филиал городской поликлиники, который находится в аварийном состоянии.

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