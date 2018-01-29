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Курс евро впервые с декабря преодолел отметку в 70 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс евро впервые с 7 декабря 2017 года поднялся выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской международной валютной биржи.

Как передает «Федеральное агентство новостей», европейская валюта подорожала на 21 копейку на торгах ММВБ.

Издание также отмечает, что доллар продемонстрировал рост на девять копеек, его стоимость поднялась до 56,36 рублей.

Как писал портал iz.ru, 9 января 2018 года курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с 7 ноября 2017 года. 

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