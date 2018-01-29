Якутии на развитие инфраструктуры необходимо еще 16 млрд рублей

Для расширения социальной инфраструктуры Якутии до 2025 года необходимо дополнительно вложить более 16 млрд рублей. Об этом говорится в проекте комплексного плана социально-экономического развития республики.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на региональное министерство экономики, в проекте плана значится в том числе строительство кардиологического и онкологического диспансеров в Якутске, Ленского технологического техникума и спортивного зала в Среднеколымске. Деньги на это выделят из федерального и республиканского бюджетов.

В проекте плана Якутия разбивается на пять зон. Так, большое внимание планируется уделить развитию многопрофильных поселков Мирный, Удачный и Айхал, которые находятся в западной зоне, а также созданию центра нефтегазодобычи в Ленске.

В министерстве отметили, что план социального развития ограничен 2020 годом из-за особенностей бюджетного планирования в России. В будущем его сроки будут продлены.

Портал iz.ru ранее сообщал, что власти Якутии выделили в бюджете этого года 98,6 млн рублей на реализацию программы «Развитие традиционных отраслей Севера».