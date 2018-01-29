Крупный пожар произошел в Свято-Успенском мужском монастыре в Крыму

Вечером 28 января загорелись постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма. В результате пожара никто не пострадал, была угроза распространения огня на здание храма.

По предварительным данным, очаг находился в котельной. Строения вокруг нее были деревянными, поэтому быстро загорелись сразу семь объектов. Монахи и послушники успели эвакуироваться. Об этом сообщает «Крыминформ».

Работу пожарных осложнял ветер, из-за которого огонь переходил на другие постройки. Крыши нескольких из них обрушились. Специалисты боролись с горением сразу с нескольких сторон, чтобы максимально быстро отрезать путь огня к другим зданиям. Площадь пожара составила 336 кв. м. Сгорели три хозяйственных помещения, трапезная и три торговые лавки.

Свято-Успенский пещерный монастырь расположен в урочище Мариам-Дере (ущелье Марии) вблизи Бахчисарая. Подчиняется Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Кроме монастырского комплекса на прилегающей территории находится кладбище воинов, павших во время Крымской войны 1853–1856 годов, захоронение героев Великой отечественной войны (1941–1945 годов). Является объектом культурного наследия федерального значения.