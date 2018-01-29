Житель Челябинска подозревается в жестоком избиении трехлетней девочки

Местный житель был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек жестоко избил трехлетнюю дочку своей сожительницы 24 января 2018 года. После нанесения побоев мужчина обратился в медучреждение, где у ребенка диагностировали многочисленные ушибы и перелом бедренной кости, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Мать девочки в этот момент находилась на работе. В данный момент в отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления. Все подробности произошедшего устанавливаются.