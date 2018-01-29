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Повара кафе в Благовещенске замораживали пельмени на улице

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В одном из кафе Благовещенска повара выставляли противни со свежими пельменями на улицу на заморозку. Фото, подверждающие это, появились в соцсетях.

На снимках видно, что полуфабрикаты стоят на пожарной лестнице, а некоторые даже опрокинулись вниз. Автор фотографий пишет, что на этой же лестнице часто сидят птицы.

Между тем, как сообщили ресурсу asn24.ru в администрации заведения, они о практике, применяемой поварами при заморозке пельменей, ничего не знают. По словам представителя кафе, когда он приходит на кухню, то видит, что пельмени замораживают в специальном холодильнике. Сотрудник заведения пообещал разобраться в ситуации.

В середине января портал iz.ru сообщал о массовом отравлении посетителей кафе в Улан-Удэ. Всего пострадали 125 человек. В кафе были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

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