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Журналист Яков Ломко скончался в Москве

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Журналист и преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Яков Ломко скончался в Москве в возрасте ста лет. 

Об этом сообщается на официальной странице РУДН в Facebook. 

«Он был источником ценнейших знаний, человеком, воспитавшим известных журналистов, сценаристов, режиссеров и даже медиамагнатов», — говорится в сообщении.

Ломко родился 13 ноября 1917 года в городе Юзовка (современный Донецк). В 1940 году он с отличием окончил физический факультет Ленинградского университета. 

Ломко был участником Великой отечественной войны. К ее окончанию он получил звание инженер-капитана, был награжден рядом медалей и орденов. 

Он возглавлял в 1960–1970-е объединенную редакцию газеты «Московские новости», в 1980 году стал председателем Союза журналистов России. С 1989 года Ломко начал преподавать в РУДН. 

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