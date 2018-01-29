Журналист Яков Ломко скончался в Москве

Журналист и преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Яков Ломко скончался в Москве в возрасте ста лет.

Об этом сообщается на официальной странице РУДН в Facebook.

«Он был источником ценнейших знаний, человеком, воспитавшим известных журналистов, сценаристов, режиссеров и даже медиамагнатов», — говорится в сообщении.

Ломко родился 13 ноября 1917 года в городе Юзовка (современный Донецк). В 1940 году он с отличием окончил физический факультет Ленинградского университета.

Ломко был участником Великой отечественной войны. К ее окончанию он получил звание инженер-капитана, был награжден рядом медалей и орденов.

Он возглавлял в 1960–1970-е объединенную редакцию газеты «Московские новости», в 1980 году стал председателем Союза журналистов России. С 1989 года Ломко начал преподавать в РУДН.