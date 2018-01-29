Мурманские врачи нарушили СанПиН во время массового заболевания детей

Нарушения во время массового заболевания учащихся одной из школ области допустили медики, которые не провели лабораторные исследования, чтобы исключить острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Нарушения были выявлены в рамках прокурорской проверки. В результате удалось установить, что врачи одной из мурманских больниц нарушили санитарные правила, так как не провели лабораторного обследования в целях идентифицирования возбудителя ОРФИ с множественными случаями заболеваний, сообщает ИА FlashNord.

Также сотрудники ведомства отметили, что прокуратура не была проинформирована о нарушении прав и свобод несовершеннолетних. В результате выявленных нарушений в адрес начальника медсанчасти № 5 Центральной медико-санитарной части № 10 ФМБА было внесено представление.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в одной из школ Полярного Мурманской области произошло массовое отравление детей, в результате чего были отменены занятия. За медицинской помощью обращались около 40 учащихся.