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Мурманские врачи нарушили СанПиН во время массового заболевания детей

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Нарушения во время массового заболевания учащихся одной из школ области допустили медики, которые не провели лабораторные исследования, чтобы исключить острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Нарушения были выявлены в рамках прокурорской проверки. В результате удалось установить, что врачи одной из мурманских больниц нарушили санитарные правила, так как не провели лабораторного обследования в целях идентифицирования возбудителя ОРФИ с множественными случаями заболеваний, сообщает ИА FlashNord.

Также сотрудники ведомства отметили, что прокуратура не была проинформирована о нарушении прав и свобод несовершеннолетних. В результате выявленных нарушений в адрес начальника медсанчасти № 5 Центральной медико-санитарной части № 10 ФМБА было внесено представление.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в одной из школ Полярного Мурманской области произошло массовое отравление детей, в результате чего были отменены занятия. За медицинской помощью обращались около 40 учащихся.

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