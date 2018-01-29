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Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Брянске

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Коммунальные службы Брянска проводят ликвидацию последствий вчерашнего сильного снегопада на городских улицах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вчера, 28 января, в городе прошел сильный снегопад. С приходом осадков специальная техника выехала на обработку дороги песко-соляной смесью. Всего были задействованы тракторы, грейдеры, снегопогрузчик, шесть самосвалов и 29 комбинированных дорожных машин. По приблизительным подсчетам за воскресенье вывезли порядка 538 т снега, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ночью улицы продолжили чистить, на дорогах работала 41 единица техники. До утра расчистили дороги 1 и 2 категории, а также убрали снег с площадей, скверов, тротуаров. В общей сложности коммунальные службы за сутки израсходовали 926 т песко-соляной смеси.

Сегодня утром работы по ликвидации последствий снегопада продолжились. В расчистке снега задействованы 196 человек и 78 единиц спецтехники. Они направлены на уборку снега с территории остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек.

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