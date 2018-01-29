Перевалку угля в Находке ограничат зимой и в непогоду

Власти Приморского края договорились с «Терминалом Астафьера» об ограничении объемов перевалки угля в Находке. Речь идет не только о ближайшем месяце, но и о периодах плохой погоды, когда усиливаются ветра.

По словам врио Приморского края Андрея Тарасенко, которые приводит ИА PrimaMedia, ограничения на перевалку угля будут действовать до конца февраля. Также снизится количество угля на складах. Такая мера будет применяться регулярно в период непогоды. Она продиктована заботой об экологии края.

Полностью остановить производство на терминале нельзя, поскольку оно обеспечивает работой около 1,5 тыс. человек. Однако ущерб для здоровья населения и окружающей среды необходимо свести к минимуму, подчеркнул Тарасенко.

Кроме того, в планах властей — подписание соглашения с рыбным портом Владивосток, который к началу следующего года должен полностью отказаться от перевалки угля и заняться развитием рыбной промышленности.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в Хабаровском крае в порту Ванино заработал пост контроля воздуха. Проверку экологической обстановки начали после многочисленных митингов местных жителей.