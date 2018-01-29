Прямой эфир

Перевалку угля в Находке ограничат зимой и в непогоду

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Приморского края договорились с «Терминалом Астафьера» об ограничении объемов перевалки угля в Находке. Речь идет не только о ближайшем месяце, но и о периодах плохой погоды, когда усиливаются ветра.

По словам врио Приморского края Андрея Тарасенко, которые приводит ИА PrimaMedia, ограничения на перевалку угля будут действовать до конца февраля. Также снизится количество угля на складах. Такая мера будет применяться регулярно в период непогоды. Она продиктована заботой об экологии края.

Полностью остановить производство на терминале нельзя, поскольку оно обеспечивает работой около 1,5 тыс. человек. Однако ущерб для здоровья населения и окружающей среды необходимо свести к минимуму, подчеркнул Тарасенко.

Кроме того, в планах властей — подписание соглашения с рыбным портом Владивосток, который к началу следующего года должен полностью отказаться от перевалки угля и заняться развитием рыбной промышленности.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в Хабаровском крае в порту Ванино заработал пост контроля воздуха. Проверку экологической обстановки начали после многочисленных митингов местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэкологии оценило ущерб от незаконной свалки в Химках в 46 млн рублей
Партию угля впервые доставили в Якутию по Северному морскому пути

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017