В шведских магазинах IKEA минутой молчания почтили память Кампрада

В шведских магазинах IKEA минутой молчания почтили память основателя компании Ингвара Кампрада.

«Для нас это способ отдать ему честь вместе с нашими посетителями. Мы остановимся, чтобы подумать об Ингваре, который находится на небесах. Мы хотим сделать это с нашими посетителями», — приводит заявление пресс-службы IKEA в Швеции «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, основатель крупнейшего в мире производителя мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни у себя дома в шведской провинции Смоланд 27 января 2018 года.

Официально о его кончине компания сообщила на следующий день.