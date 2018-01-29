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В шведских магазинах IKEA минутой молчания почтили память Кампрада

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Фото: TT News Agency/Anders Wiklund/via REUTERS
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В шведских магазинах IKEA минутой молчания почтили память основателя компании Ингвара Кампрада.

«Для нас это способ отдать ему честь вместе с нашими посетителями. Мы остановимся, чтобы подумать об Ингваре, который находится на небесах. Мы хотим сделать это с нашими посетителями», — приводит заявление пресс-службы IKEA в Швеции «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, основатель крупнейшего в мире производителя мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни у себя дома в шведской провинции Смоланд 27 января 2018 года.

Официально о его кончине компания сообщила на следующий день.

 

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