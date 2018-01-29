Фестиваль зимней рыбалки состоится в Башкирии

Возле села Верхние Услы Стерлитамакского района Башкирии пройдет открытый фестиваль по зимней ловле рыбы «Ледниковый период – 2018». 11 февраля на пруду соберутся представители разных городов и сел республики.

Участников ожидают соревнования по рыбалке, мастер-классы от ведущих рыболовов-спортсменов региона, катание на снегоходах, уха и горячий чай, приготовленные на полевой кухне. Победители получат сюрпризы и ценные подарки. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Как писал портал iz.ru, в прошлом году в Башкирии был отменен рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище. Мероприятие было запланировано на 5 марта. Организатор — национальный парк «Башкирия». Массовую рыбалку не позволила проводить природоохранная межрайонная прокуратура республики. Руководители нацпарка не учли тот факт, что на водоеме, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, рыболовство запрещено.