Двое детей пострадали в аварии на улице Циолковского в Рязани

Двое детей получили телесные повреждения в дорожно-транспортном происшествии в Рязани. Об этом сообщает сайт Управления МВД по Рязанской области.

Инцидент произошел на улице Циолковского в Рязани 28 января в районе 15:00. По предварительной информации, автобус «ПАЗ» под управлением 25-летнего водителя по неизвестной причине столкнулся с автомобилем «Лада», за рулем которого находился 30-летний местный житель, и машиной Peugeot, которой управлял 53-летний мужчина, сообщает РИА «7 новостей».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного легкового транспорта, а также двое его пассажиров семи лет и двух месяцев получили телесные повреждения. Сейчас по факту произошедшей аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.