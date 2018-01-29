Прямой эфир

Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ

0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Kim Klement
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, выступавший в Матче всех звезд лиги за команду Атлантического дивизиона, оформил хет-трик в полуфинальной встрече против команды Столичного дивизиона.

24-летний россиянин отличился в полуфинальной встрече, три гола Кучерова помогли его команде обыграть соперника со счетом 7:4, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Кучеров стал вторым россиянином, которому удалось забить три шайбы в Матче звезд. В 2000 году этим же достижением отметился Павел Буре, хет-трик которого позволил сборной Мира обыграть команду Северной Америки.

Напомним, финал матча звезд НХЛ выиграла команда Тихоокеанского дивизиона. Победители получат приз в размере $1 млн. В рамках турнира по традиции также проходит множество зрелищных конкурсов с участием хоккеистов. Так, конкурс на силу броска выиграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в НХЛ
Форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017