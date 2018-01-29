Кучеров оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, выступавший в Матче всех звезд лиги за команду Атлантического дивизиона, оформил хет-трик в полуфинальной встрече против команды Столичного дивизиона.

24-летний россиянин отличился в полуфинальной встрече, три гола Кучерова помогли его команде обыграть соперника со счетом 7:4, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Кучеров стал вторым россиянином, которому удалось забить три шайбы в Матче звезд. В 2000 году этим же достижением отметился Павел Буре, хет-трик которого позволил сборной Мира обыграть команду Северной Америки.

Напомним, финал матча звезд НХЛ выиграла команда Тихоокеанского дивизиона. Победители получат приз в размере $1 млн. В рамках турнира по традиции также проходит множество зрелищных конкурсов с участием хоккеистов. Так, конкурс на силу броска выиграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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