Сильный ветер и снег ожидаются в Липецкой области

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Липецкой области в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Липецка.

Завтра днем, 30 января, по области ожидается выпадение большого количества осадков в виде мокрого снега. Южный ветер усилится, его скорость может составить 14–19 м/с. Такие погодные условия продержатся до середины ночи 31 января, сообщает GOROD48.

Температура воздуха в эти дни будет составлять от 0 до -5 градусов. Также в области ожидаются метели, налипание снега, на дорогах прогнозируют снежные заносы. На автомобильных дорогах во время выпадения снега видимость будет составлять не более 500 м.

В связи с этим спасатели просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.