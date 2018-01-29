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Экипаж самолета EasyJet развлек пассажиров игрой с туалетной бумагой

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/N. Hochheimer
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Экипаж самолета авиакомпании EasyJet, который задерживался по техническим причинам, развлек своих пассажиров необычной игрой с туалетной бумагой.

Людей на борту воздушного судна поделили на две команды. Участникам нужно было раскрутить рулон из одного конца салона в другой, не повредив его. Победителям полагались бесплатные закуски и напитки.

«Все смеялись. Кто бы мог подумать, что задержка может быть такой веселой?» — приводит слова одного из пассажиров телеканал РЕН ТВ.

Позднее людей перевели на другое воздушное судно.

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