Экипаж самолета EasyJet развлек пассажиров игрой с туалетной бумагой

Экипаж самолета авиакомпании EasyJet, который задерживался по техническим причинам, развлек своих пассажиров необычной игрой с туалетной бумагой.

Людей на борту воздушного судна поделили на две команды. Участникам нужно было раскрутить рулон из одного конца салона в другой, не повредив его. Победителям полагались бесплатные закуски и напитки.

«Все смеялись. Кто бы мог подумать, что задержка может быть такой веселой?» — приводит слова одного из пассажиров телеканал РЕН ТВ.

Позднее людей перевели на другое воздушное судно.