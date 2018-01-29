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СМИ сообщили о смерти арестованного экс-кандидата в губернаторы Пскова

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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СМИ сообщили о смерти арестованного экс-кандидата в губернаторы Псковской области Алексея Бурнацева. По их данным, он скончался в больнице в Москве. 

Как передает телеканал РЕН ТВ, содержавшемуся в одном из столичных СИЗО Бурнацеву стало плохо утром 28 января. Его доставили в 81-ю городскую больницу, где он умер в ночь на 29 января.

Согласно предварительным данным, политик мог перенести инфаркт миокарда. 

Бурнацев в 2013 году стал председателем партии «Социал-демократы России». В 2014 году он баллотировался на пост губернатора Псковской области. В 2016 году политик был арестован по подозрению в мошенничестве.

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