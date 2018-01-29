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Женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате взрыва в Харькове

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Фото: РИА Новости
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Взрыв произошел в понедельник утром возле супермаркета в Харькове. Пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинское ведомство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Информация о взрыве у магазина «Брусничка» на улице Клочковской поступила около 9:30.

«В результате происшествия в больницу доставлена 53-летняя женщина с предварительным диагнозом «рваная рана бедра» и мальчик (2016 г. р.) с рваной раной правой надбровной области», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи и эксперты взрывотехнического управления полиции работают на месте происшествия, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам источника в правоохранительных органах, пострадавшая работает уборщицей в аптеке, которая находится в том же доме, что и супермаркет, передает «Интерфакс». Женщина увидела пакет, когда выходила из здания вместе с внуком. Она заглянула в него, тогда и произошел взрыв.

Медики обследуют пострадавших, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. По предварительной информации, состояние раненых оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

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