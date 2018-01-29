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Сборная Швеции разгромила Финляндию на ЧМ по бенди в Хабаровске

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Сборная Швеции разгромила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Матч Швеция–Финляндия в группе А, в которой также находится сборная РФ, завершился со счетом 9:1 в пользу «Тре крунур». Следующий матч шведы проведут против Норвегии, финны встретятся со сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россияне позже в понедельник встретятся с Норвегией.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Хабаровск ранее заявил о полной готовности к проведению ЧМ по бенди. В гостиницах, где проживают спортсмены, накануне первенства прошли внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора.

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