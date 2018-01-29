Прямой эфир

Автобус столкнулся с троллейбусом на востоке Петербурга

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По крайней мере шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом на востоке Санкт-Петербурга, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«На Заневском проспекте Санкт-Петербурга, у дома № 75, (произошло) столкновение автобуса «ЛиАЗ» маршрут № 531 со стоящим троллейбусом. В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автобуса — пять человек и троллейбуса — один человек. Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

ГИБДД начала проверку по факту аварии. Представитель компании-перевозчика «Автоалдис» сообщила, что ДТП могло произойти по вине водителя автобуса, который выполнял поворот на светофоре в сторону Ладожского вокзала.

Напомним, ранее 29 января туристический автобус, направлявшийся из Петербурга в Литву, опрокинулся в кювет в Псковской области. В результате ДТП также пострадали шесть человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фура протаранила автобус и легковушку в Самарской области
Четверо пострадали при съезде автобуса в кювет под Калининградом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017