Автобус столкнулся с троллейбусом на востоке Петербурга

По крайней мере шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом на востоке Санкт-Петербурга, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«На Заневском проспекте Санкт-Петербурга, у дома № 75, (произошло) столкновение автобуса «ЛиАЗ» маршрут № 531 со стоящим троллейбусом. В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автобуса — пять человек и троллейбуса — один человек. Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

ГИБДД начала проверку по факту аварии. Представитель компании-перевозчика «Автоалдис» сообщила, что ДТП могло произойти по вине водителя автобуса, который выполнял поворот на светофоре в сторону Ладожского вокзала.

Напомним, ранее 29 января туристический автобус, направлявшийся из Петербурга в Литву, опрокинулся в кювет в Псковской области. В результате ДТП также пострадали шесть человек.