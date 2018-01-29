Медведя Командора Седова привезут в красноярский зоопарк в конце года

Белый медведь по кличке Командор Седов вернется в красноярский парк «Роев ручей» не ранее ноября-декабря 2018 года. «У нас договор передержки с краснодарским зоопарком до конца следующего года. Пока медведя некуда сажать. Для него готовят вольер», — рассказали в организации. Хищника увезли на юг России для размножения. Зверю более 10 лет, он родился на острове Врангеля.

Как напоминает Сибирское агентство новостей, после реконструкции зоопарка в 2019 году главной его достопримечательностью станет вольер для белых медведей. В новом бассейне поставят большое стекло, через которое посетители смогут наблюдать за хищниками.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», расположенный на окраине города, в предгорье Восточного Саяна, был открыт в августе 2000 года и считается одним из крупнейших зоопарков России. Общая площадь парка превышает 30 га. Название «Роев ручей» возникло от одноименного ручья, протекающего рядом. Здесь добывали золото («роев» — от слова «рыть»). Основой для коллекции «Роева ручья» стали обитатели живого уголка заповедника «Столбы», а также звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

На сегодняшний день «Роев ручей» — единственный зоопарк за Уралом, где содержатся жирафы, пингвины, шимпанзе и многие другие виды экзотических животных.