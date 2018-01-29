Алкоголь в колонию под Ангарском пытались перебросить пневмопушкой

Сотрудники исправительной колонии под Ангарском задержали местного жителя, который пытался переправить заключенным бутылки с алкоголем. Для этого он использовал пневмопушку.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области, вечером мужчина подъехал на машине к ограждению колонии. В ее багажнике находились шесть бутылок с алкоголем, дрожжи и пневматическое устройство кустарного производства. Однако он не успел что-либо перекинуть через забор, его задержали охранники. В отношении задержанного возбуждено административное дело.

Агентство отмечает, что в 2017 году в регионе 51 человек был привлечен к административной ответственности за попытку передачи заключенным запрещенных предметов. Было возбуждено 10 уголовных дел. Изъято около 3 кг наркотиков, более 2 тыс. мобильных телефонов и 168 л спиртных напитков.