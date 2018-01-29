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Власти Москвы окажут содействие в пересмотре дела врача-гематолога

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Столичные власти окажут консультативную и экспертную поддержку в пересмотре дела врача-гематолога Елены Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии за проведение медицинской процедуры, повлекшей смерть пациента.

Гематолог Мисюрина была приговорена к двум годам колонии, после того как, по мнению суда, неверно выполнила процедуру биопсии костного мозга одному из пациентов частной клиники, в результате чего он умер.

Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, адвокат осужденного врача намерен подать апелляцию на решение суда. 

«В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений», — добавили в пресс-службе ведомства.

Столичные власти подчеркнули, что Мисюрина является «известным опытным врачом и высокопрофессиональным специалистом», а также выразили надежду, что суд учтет все дополнительные мнения специалистов. 

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