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Мэр Казани раскритиковал льготное кредитование бизнеса

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Программу поддержки малого и среднего бизнеса посредством кредитования раскритиковал мэр города Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника.

Глава комитета экономического развития Артур Валиахметов на заседании рассказал, что из 99 одобренных заявок на данный момент кредиты получили 39 предпринимателей на общую сумму около 274 млн рублей, сообщает ProKazan.ru.

Ильсур Метшин высказал в связи с этим мнение, что эти цифры не радуют. Несмотря на то что программа на данный момент работает только в Казани, по сравнению с другими городами показатели необходимо улучшить. Чтобы выяснить, почему произошло такое отставание, мэр города поручил провести проверку.

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