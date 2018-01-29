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Изумруд весом 1,6 кг добыли в Свердловской области

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Фото: РИА Новости/А. Свердлов
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Изумруд весом 1,6 кг был добыт на Малышевском руднике (ОП «Малышева») в Свердловской области. Специалисты отмечают, что подобные находки случаются раз в десятилетие. Кристалл обнаружили в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога, сообщает «РИА Новости».

«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию», — пояснил директор предприятия Евгений Василевский.

Согласно оценкам специалистов Гохрана РФ, предварительная стоимость минерала оценивается более чем в 4 млн рублей. Имя новому камню пока не присвоено.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская компания «Алроса» обнаружила уникальный розовый алмаз массой 27,85 карата. Подобные цветные алмазы массой более 10 карат встречаются крайне редко. Их удается найти не более одного раза в год.

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