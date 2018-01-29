Количество паромов на переправе между Сахалином и материком сократят

Только два парома, «Сахалин-8» и «Сахалин-10», оставят для работы на переправе между Сахалином и материком. Изменения начнут действовать с февраля. Они связаны с ремонтом судов. Так, дизель-электроход «Сахалин-9» будет оправлен на ремонт в Китай до начала мая. Затем на ремонт уйдет «Сахалин-8».

Как сообщил ИА SakhalinMedia начальник ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению Александр Гавриленко, в связи с сокращением работы переправы возникают риски по выполнению сроков завоза материалов для продолжения проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры. Чтобы их исключить, план-график поставок пришлось корректировать.

Агентство напоминает, что в этом году на Сахалине продолжат реконструкцию железнодорожной сети. Планируется подвести укладку рельсошпальной решетки под общесетевой стандарт. При этом движение поездов по прежней колее будет сохранено. В общей сложности будет реконструировано более 52 км дорог. На эти цели ОАО «РЖД» выделяет около 1 млрд рублей.