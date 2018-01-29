Напавшие на военную академию в Кабуле боевики ликвидированы

Четверо из пяти террористов, напавших на военную академию имени маршала Касима Фахима, в Кабуле, ликвидированы. Еще один боевик задержан, сообщил журналистам представитель пресс-центра минобороны Афганистана.

По его словам, последний боевик скрывался на территории учебного заведения.

Как сообщал портал iz.ru, в ходе спецоперации силовикам удалось ликвидировать двоих террористов, еще одного задержали. Остальные подорвали себя на территории учебного заведения.

Боевики атаковали учебное заведение в понедельник утром. В результате теракта погибли пять человек, еще 10 военнослужащих были ранены. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ).