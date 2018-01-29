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Экипаж ДПС спас пассажиров автобуса от холода в Оренбургской области

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Полицейские спасли от холода пассажиров сломавшегося автобуса в Оренбургской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Экипаж дорожно-патрульной службы во время патрулирования территории обнаружил на обочине в районе 157-го км трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан автобус с включенным аварийным сигналом. Автобус совершал рейс в Казахстан и перевозил 14 пассажиров, сообщает РИА «Оренбуржье».

Расспросив водителя, сотрудники правоохранительных органов узнали, что автобус сломался и уже несколько часов отопление в салон не подается. Инспекторы приняли решение сопроводить замерзающих пассажиров в ближайший пункт обогрева и попытаться устранить неисправность транспортного средства.

Полицейские вместе с водителем обнаружили поломку транспортного средства через несколько часов и устранили ее. Автобус вместе с пассажирами успешно проследовал в пункт назначения.

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