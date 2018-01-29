Автобус с туристами из Петербурга опрокинулся в Псковской области

Туристический автобус, направлявшийся из Петербурга в Литву, попал в аварию в Псковской области. В результате ДТП пострадали шесть человек.

По данным агентства «Интерфакс», авария произошла в 7:36 по мск около населенного пункта Тележники Островского района Псковской области. Туристический автобус МАN вылетел в кювет и опрокинулся набок. В салоне автобуса находились 17 человек.

Как уточнили в региональном отделении МЧС, пять пострадавших отделались легкими травмами, им оказали помощь на месте. Одна женщина была госпитализирована в Островскую межрайонную больницу.